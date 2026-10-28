استاندار مازندران در بازدید از دوربرگردان حادثه‌خیز دریاپشته رامسر، دستور بررسی فوری مشکلات فنی و ترافیکی این محور و ارائه راهکارهای اجرایی را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، استاندار مازندران در بازدید میدانی از دوربرگردان حادثه‌خیز دریاپشته رامسر، دستور بررسی فوری مشکلات فنی و ترافیکی این محور و ارائه راهکار‌های اجرایی برای رفع مخاطرات آن را صادر کرد.

مهدی یونسی رستمی صبح امروز در آغاز بازدید از طرح‌های غرب مازندران به رامسر رفت و در نخستین برنامه سفر خود، از دوربرگردان دریاپشته بازدید کرد و در جریان مشکلات این محور قرار گرفت.

استاندار مازندران پس از بازدید میدانی، در نشست تخصصی با حضور حسینی، نماینده مردم رامسر در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و جمعی از مدیران شهری، ابعاد مختلف مشکلات این دوربرگردان را بررسی کرد.

یونسی رستمی با تأکید بر رسیدگی میدانی به مطالبات مردم گفت: من آمدم تا مشکلات را از نزدیک ببینم و لمس کنم و برای رفع آنها اقدام کنم؛ چراکه همیشه حق با مردم است.

وی در این نشست، دستور بررسی موضوع تغییر کاربری و طرح آن در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را صادر کرد و خواستار بررسی ابعاد فنی و ترافیکی دوربرگردان دریاپشته از سوی کارشناسان و دستگاه‌های مسئول شد.

بر اساس تصمیم‌های این نشست، مقرر شد موضوع در شورای ترافیک استان و مراجع فنی ذی‌ربط بررسی و راهکار‌های اجرایی برای اصلاح این محور ارائه شود تا اقدامات لازم در دو فاز و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به اجرا برسد.

استاندار مازندران همچنین بر شناسایی محور‌های حادثه‌خیز و پیگیری خط‌کشی مسیر‌های نیازمند اصلاح تأکید کرد و خواستار اقدام دستگاه‌های مسئول برای ارتقای ایمنی جاده‌ها و کاهش خطرات تردد شد.