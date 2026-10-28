به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در طی شبانه روز گذشته شاهد جوی آرام و پایدار در سطح استان بودیم.

بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با ورود تدریجی سامانه بارشی به سطح استان، از بعدازظهر امروز شاهد آغاز رگبار‌های باران و رعدوبرق همراه با وزش باد گاهی شدید در سطح استان خواهیم بود که بتدریج تا اواخر وقت جمعه ادامه خواهد داشت. با توجه به هشدار سطح زرد صادر شده در اداره کل هواشناسی استان، در طی این مدت و بویژه روز جمعه احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شده مسیل‌ها و رودخانه‌ها و همچنین مه گرفتگی، کاهش دید و لغزندگی در جاده‌های کوهستانی استان وجود خواهد داشت.

از نظر دمایی هم طی امروز و فردا با روند کاهشی دما در سطح استان مواجه خواهیم بود و سرمای هوا در طی هفته آینده نیز تداوم خواهد داشت. ضمن اینکه در طی ۲۴ ساعت گذشته تخت سلیمان تکاب با ۲.۰ و باروق با ۲۵.۰ درجه به ترتیب سردترین و گرم‌ترین نقاط آذربایجان غربی گزارش شدند و دمای ارومیه نیز بین ۶.۶ تا ۲۱.۵ درجه سلسیوس گزارش شد.