در راستای همگام‌سازی با تحولات فناورانه، کمیته امداد با تدوین پنج کارگروه تخصصی و تدوین بیانیه مشترک حراست و نظارت، مسیر تحول در فرآیندهای اداری و پیشگیری از تخلفات را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مشاور رئیس و مدیرکل دفتر نظارت و رسیدگی به شکایات کمیته امداد، برگزاری همایش علمی- آموزشی مدیران نظارت و رسیدگی به شکایات و مدیران حراست کشور را نقطه آغاز تحول و سیر به سمت نظارت هوشمند و صیانت کارآمد در کمیته امداد عنوان کرد.

متن یادداشت جمال الدین حسین‌زاده، مشاور رئیس و مدیرکل دفتر نظارت و رسیدگی به شکایات به شرح زیر است:

همایش علمی- آموزشی مدیران نظارت و رسیدگی به شکایات و مدیران حراست کشور با عنوان «نظارت و صیانت؛ از تجربه تا تحول در مسیر حکمرانی شایسته» و با شعار «نظارت هوشمند»، «صیانت کارآمد» طراحی و با هدف افزایش هماهنگی، تبادل تجربه و هم افزایی سازنده و ایجاد همگرایی راهبردی در پیشگیری و کشف تخلفات اداری ۲۹ و ۳۰ مهرماه در مشهد مقدس برگزار شد.

تحولات فناورانه در دنیای امروز و حرکت کمیته امداد در مسیر امداد سکویی و پلتفرمی و نیاز این دو حوزه به گذار مشترک از نظارت میدانی به نظارت هوشمند از دیگر دلایل برگزاری این همایش به صورت مشترک بوده است.

این همایش که دومین رویداد مشترک این دو حوزه در کمیته امداد بود، با مشارکت مدیران ارشد حوزه‌های نظارتی به صورت حضوری و سایر روسا و همکاران استانی به صورت برخط برگزار شد و در نهایت با ارائه یک کمیته مشترک، پنج کارگروه تخصصی، سه سخنرانی علمی – آموزشی، ۴ سخنرانی راهبردی و تدوین و تبیین بیانیه پایانی به کار خود پایان داد.

ترسیم زبان مشترک و نقشه راه مشترک توسط مدیران کل حوزه‌های حراست و نظارت و رسیدگی به شکایت از دیگر دستاورد‌های این همایش دو روزه بود.

پیش از برگزاری همایش، کارگروه‌های تخصصی با بیش از ۱۳۰۰ نفر ساعت وقت گذاری، ضمن تجزیه و تحلیل شرایط موجود و آسیب شناسی فرآیندها، نسبت به ارائه راهکار‌های اجرایی و تحول گرایانه اقدام کردند که نتایج آن توسط نمایندگانی از استان‌ها در همایش ارائه و به نقد و بررسی گذاشته شد.

در پایان از این همایش به عنوان نقطه آغاز تحول و سیر به سمت نظارت هوشمند و صیانت کارآمد به عنوان دو شعار اصلی برنامه مشترک یاد شد و مقرر گردید تا اعضا در بازه زمانی مشخص نسبت به جمع بندی و ارائه نسخه نهایی هوشمندسازی اقدام نمایند.