معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، بازآرایی مراکز تحقیقاتی و جلوگیری از مهاجرت سرمایه‌های علمی کشور را ضروری دانست.

ضرورت تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و حمایت از پژوهشگران

ضرورت تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و حمایت از پژوهشگران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، شاهین آخوندزاده در همایش معاونان تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در تبریز، با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی تبریز از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه پژوهش برخوردار است گفت: این همایش با هدف معرفی توانمندی‌های پژوهشی این دانشگاه و آشنایی سایر دانشگاه‌ها با دستاورد‌های علمی آن برگزار شده است.

وی با اشاره به تحولات نظام علمی کشور افزود: با وجود تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، پژوهشگران ایرانی همچنان در عرصه علمی جهان حضور دارند و باید با بهره‌گیری از تجربیات دانشگاه‌های مختلف، زمینه ارتقای جایگاه علمی کشور را فراهم کنیم.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، سهم اندک اعتبارات پژوهشی خارج از دانشگاه و ضعف ارتباط میان صنعت و مراکز دانشگاهی را از چالش‌های این حوزه برشمرد و تصریح کرد:صنعت باید نقش مؤثرتری در تأمین منابع مالی و حمایت از طرح‌های پژوهشی دانشگاه‌ها ایفا کند.

آخوندزاده همچنین با اشاره به سهم ۱۲ درصدی وزارت بهداشت از اعتبارات کشور، این میزان را ناکافی دانست و بر ضرورت توجه بیشتر به تأمین منابع مورد نیاز حوزه سلامت و پژوهش تأکید کرد و بازبینی و بازآرایی مراکز تحقیقاتی، حمایت از پژوهشگران و اتخاذ راهکار‌های مؤثر را دبرای جلوگیری از مهاجرت سرمایه‌های علمی از دیگر اولویت‌های نظام پژوهشی کشور برشمرد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت انضباط مالی و حمایت هدفمند از پژوهشگران در دانشگاه علوم پزشکی تبریز را از ظرفیت‌های قابل توجه این دانشگاه دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از تجربه‌های موفق آن در سطح ملی تأکید کرد.

رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناوری بین‌المللی کشور نیز در این همایش، از آمادگی این سازمان برای حمایت از صادرات فناوری‌های نوین دانشگاهی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه دانش‌بنیان خبر داد.

حسین روزبه با اشاره به ظرفیت‌های فناورانه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور گفت: هدف ما حمایت از طرح‌های فناورانه داخلی در عرصه بین‌المللی، تجاری‌سازی دستاورد‌های دانشگاهی و پاسخ‌گویی به نیاز‌های فناورانه کشور‌های دیگر است.

وی افزود: در این مسیر، علاوه بر حمایت از صادرات فناوری‌های نوین داخلی، تأمین فناوری‌های مورد نیاز دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از منابع خارجی نیز در چارچوب تعاملات بین‌المللی دنبال می‌شود.

رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناوری بین‌المللی کشور، تسهیل ایجاد زیرساخت‌های صادرات فناوری در دانشگاه‌ها و تدوین سرفصل‌های حمایتی با مشارکت مراکز دانش‌بنیان را از برنامه‌های این سازمان عنوان کرد.

روزبه همچنین از راه‌اندازی ۹ خانه فناوری در خارج از کشور، از جمله در چین، روسیه، ازبکستان و عراق و پنج کشور دیگر خبر داد و گفت: این مراکز با هدف تسهیل صادرات فناوری، توسعه تعاملات بین‌المللی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعالیت می‌کنند.

وی با اعلام آمادگی برای انعقاد تفاهم‌نامه با دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، بر حمایت از تجاری‌سازی دستاورد‌های پژوهشی و توسعه صادرات فناوری‌های دانشگاهی تأکید کرد.

همایش معاونان تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، با هدف تبادل تجربیات، بررسی چالش‌های حوزه پژوهش و فناوری و توسعه همکاری‌های علمی، روز‌های ششم و هفتم آبان‌ماه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در حال برگزاری است.