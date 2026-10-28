حدود ۱۱ هزار استعداد برتر در حوزه شاهد و ایثارگر در کشور شناسایی شده که می‌توان از آنها در حل مسائل مختلف کشور بهره گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، مدیرکل دفتر دانش پژوهان و تشکل‌های شاهد و ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: تجربه عملی جنگ در تاریخ نشان داده که حضور نخبگان برای کشور سرمایه است.

رحیم نریمانی افزود: جامعه نخبگانی و شاهد و ایثارگر، باید با جانشین پروری، به صورت زنجیره ارزش به هم وصل شوند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هم گفت: جنگ ۴۰ روزه و کودتای دی ماه خللی در فعالیت‌های بنیاد ایجاد نکرده است.

قوی‌دل افزود: دغدغه‌های فرهنگی متعددی در استان مطرح است که در این زمینه می‌توان از ظرفیت نخبگان استفاده کرد.

در پایان از چهره‌های ماندگار و نخبگان شاهد و ایثارگر در استان تجلیل شد.