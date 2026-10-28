رزمایش مقابله با تهدیدات شیمیایی با هدف ارزیابی آمادگی دستگاه‌های مسئول و تمرین عملیات امدادرسانی در شرایط اضطراری در ایستگاه آتش‌نشانی شماره ۱۴ شیراز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در این رزمایش، سناریوی اصابت موشک به یک مرکز تولید مواد شیمیایی و نشت گاز آمونیاک شبیه‌سازی شد.

نیرو‌های عملیاتی در این طرح، مراحل مختلف مواجهه با حادثه، ایمن‌سازی محدوده، امدادرسانی به مصدومان فرضی و پاکسازی محیط از آلودگی‌های شیمیایی را تمرین کردند.

در این رزمایش بیش از ۲۰۰ نفر از نیرو‌های نظامی، خدماتی و امدادرسان از جمله آتش‌نشانی، هلال‌احمر، اورژانس، خدمات شهرداری شیراز و ارتش حضور داشتند.

عبدالله حقیری، مدیرکل پدافند غیرعامل استان فارس، با اشاره به اهداف این رزمایش، ارزیابی آمادگی دستگاه‌های مسئول، شناسایی نقاط ضعف احتمالی و تقویت توان عملیاتی برای مقابله با تهدیدات شیمیایی را از محور‌های اصلی این برنامه دانست.

غلامرضا غلامی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس نیز با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های امدادرسان، تعامل و همکاری مجموعه‌های عملیاتی را از عوامل مؤثر در مدیریت حوادث و کاهش خسارت‌های احتمالی دانست.

احمد بیگدلی، معاون پدافند غیرعامل کشور هم با اشاره به نقش آگاهی مردم در مواجهه با حوادث شیمیایی، بر حفظ خونسردی، تشخیص منبع حادثه و حرکت در خلاف جهت وزش باد برای دور شدن از آلودگی‌ها تأکید کرد.

این رزمایش با عملیات پاکسازی محیط از آلودگی‌های شیمیایی به پایان رسید.