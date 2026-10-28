معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: تصمیم‌گیری غیرکارشناسی در زمینه قیمت پیمان‌ها می‌تواند زمینه‌ساز بروز مشکلات اجرایی، توقف طرح‌ها و فسخ یا خاتمه قرارداد‌ها شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، عیسی شهامت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در هفتمین جلسه شورای فنی استان که با ۱۱ دستور کار برگزار شد با اشاره به ضرورت بررسی دقیق طرح‌ها و قراردادهای عمرانی گفت: بخشی از موضوعات مطرح‌شده به‌منظور بررسی مجدد، تکمیل مستندات و رفع ابهامات به دستگاه‌های اجرایی مربوطه عودت داده شد و در ۲ مورد نیز موضوع فسخ قراردادها مورد بررسی قرار گرفت.

شهامت با تأکید بر نقش مسئولیت‌پذیری مدیران در فرآیند تصمیم‌گیری‌های فنی و اجرایی افزود: حضور مستقیم مدیران دستگاه‌های اجرایی در جلسات شورای فنی ضروری است تا موضوعات با اشراف کامل مدیریتی بررسی و تصمیمات لازم با دقت و اثربخشی بیشتری اتخاذ شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، تناسب قیمت پیمان با الزامات واقعی اجرای طرح را یکی از محورهای مهم بررسی‌های فنی دانست و اضافه کرد: پایین‌ترین قیمت پیشنهادی الزاماً به معنای قیمت متناسب و قابل اتکا برای اجرای طرح نیست؛ ازاین‌رو، تذکرات لازم به مدیران دستگاه‌های اجرایی داده شد تا در فرآیند بررسی و انتخاب پیمانکاران، علاوه بر ملاحظات قانونی، به تناسب قیمت پیشنهادی با شرایط اجرای کار توجه جدی داشته باشند.

شهامت خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری غیرکارشناسی در زمینه قیمت پیمان‌ها می‌تواند زمینه‌ساز بروز مشکلات اجرایی، توقف پروژه‌ها و فسخ یا خاتمه قراردادها شود؛ بنابراین، ضروری است دستگاه‌های اجرایی با دقت بیشتری نسبت به بررسی شرایط پیمان و اتخاذ تصمیمات فنی اقدام کنند.

وی با اشاره به تعدد موضوعات و ضرورت بررسی عمیق‌تر برخی پروژه‌ها اعلام کرد: به‌منظور تکمیل بررسی‌های کارشناسی و تعیین تکلیف موضوعات باقی‌مانده، جلسه فوق‌العاده شورای فنی استان در هفته آینده برگزار خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود، از تغییر دستگاه اجرایی مسئول پروژه ساماندهی ضریح مطهر امامزاده بی‌بی حکیمه از اداره اوقاف به بنیاد مسکن خبر داد و بر ضرورت تسریع در مبادله موافقت‌نامه مربوطه تأکید کرد.

وی ابراز امیدواری کرد با انجام هماهنگی‌های لازم و مبادله هرچه سریع‌تر موافقت‌نامه، زمینه ورود این پروژه به فرآیند اجرایی فراهم شود.