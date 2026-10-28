۲۴۱ شب از حضور شبانه مردم می‌گذرد؛ شب‌هایی که خیابان‌ها روایتگر استمرار حضور، همبستگی و همدلی ایرانیانی بوده‌اند که با وجود فراز و نشیب‌ها و دشواری‌های مسیر، بر ادامه راه تأکید دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ۲۴۱ شب است که حضور شبانه مردم ادامه دارد؛ حضوری که برای حاضران، صرفاً یک تجمع مقطعی نیست، بلکه نشانه‌ای از استمرار مطالبه و پایبندی به مسیری است که آن را تا رسیدن به مقصد نهایی دنبال می‌کنند.

اتحاد، ایستادگی، همبستگی و همدلی؛ تصاویری است که از این حضور شبانه در ذهن‌ها و خیابان‌های سراسر استان و شهرستان‌ها باقی مانده است.

تجمعاتی که بعنوان یک شگفتی تاریخی دنیا نظیر آن را تا به حال ندیده است و ایران و ایرانی از عزت، استقلال، خاک و شرف بعنوان کلیدواژه‌های پیروزی کوتاه نخواهد آمد.