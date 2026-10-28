

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، وزارت جهاد کشاورزی از پرداخت ۱۷۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات نقدی به بخش کشاورزی در ۷ ماه گذشته خبر داد و به نقل از بانک کشاورزی اضافه کرد؛ در این مدت ۱۲۵ هزار میلیارد تومان نیز در قالب ابزار‌های تعهدی مانند نوی پو، صدور ال سی و اوراق گواهی اعتبار مولد در اختیار فعالان گذاشته شده است.

بانک کشاورزی با بیان اینکه تامین و پرداخت این ۳۰۲ هزار میلیارد تومان با هدف صیانت از امنیت غذایی، پایداری زنجیره تولید و حفظ اشتغال مولد در بخش کشاورزی و صنایع وابسته صورت گرفته است.

این تسهیلات به زیربخش‌های کلیدی کشاورزی از جمله زراعت، باغداری، دام و طیور، شیلات، آبزیان، صنایع تبدیلی و تکمیلی و سایر بخش‌های مولد و اشتغال‌زا تزریق شده است.