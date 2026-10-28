سخنگوی صنعت آب گفت: سند راهبرد ملی بهبود کیفیت آب آشامیدنی، پس از بازنگری نسخه سال ۱۳۹۰ و در نظر گرفتن چالش‌های جدید اقلیمی و جمعیتی، در بیست‌ویکمین جلسه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی کشور با حضور رئیس‌جمهور به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب با اشاره به تصویب سند راهبردی جدید کیفیت آب آشامیدنی گفت: سند راهبرد ملی بهبود کیفیت آب آشامیدنی، که در بیست‌ویکمین جلسه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی با حضور رئیس‌جمهور به تصویب رسید، حاصل جلسات متعددی با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط است.

وی افزود: این سند برای یک دوره پنج‌ساله (۱۴۰۵ تا ۱۴۱۰) تدوین شده و اساس همکاری‌های بین‌بخشی در سطح ملی را تعیین می‌کند.

سخنگوی صنعت آب بیان کرد: چشم‌انداز سند، تأمین آب آشامیدنی سالم، پایدار و قابل دسترس برای همه آحاد جامعه با حفظ کرامت انسانی آنهاست و هدف کلی آن کاهش بار بیماری‌های منتسب به آب آشامیدنی و حفظ و ارتقاء کیفیت آب بر اساس استاندارد‌های ملی است.

وی افزود: سند راهبردی جدید دارای ۵ هدف اختصاصی، ۱۲ راهبرد کلیدی و ۵۶ اقدام ملی است.

بزرگ‌زاده با تشریح اهداف سند جدید بهبود کیفیت منابع آب، پیشگیری از آلودگی منابع آب آشامیدنی و حفاظت از منابع و تأسیسات آبرسانی در برابر آلودگی‌های عمدی، خرابکاری و بیوتروریسم را از اولویت‌های آن برشمرد.

وی افزود: توسعه فناوری‌های مناسب تصفیه آب، ارتقای استاندارد‌های کیفیت آب بر پایه مدیریت خطرپذیری و پیشگیری از مخاطرات بهداشتی مرتبط با سامانه‌های تأمین آب، از دیگر محور‌های این سند است.

بزرگ‌زاده با اشاره به هدف‌گذاری سند برای تضمین دسترسی همگانی و عادلانه به آب آشامیدنی سالم، توسعه برنامه ایمنی آب، صیانت از کیفیت آب‌های بسته‌بندی‌شده، ساماندهی تأمین آب در شرایط اضطراری و ایجاد نظام جامع اطلاعات کیفیت آب را از اقدامات پیش‌بینی‌شده عنوان کرد.

به گفته سخنگوی صنعت آب کشور، تقویت مشارکت و آگاهی عمومی در زمینه بهبود کیفیت آب و افزایش سازگاری جوامع شهری و روستایی با آثار تغییر اقلیم بر منابع آب آشامیدنی نیز از دیگر اهداف این سند است.

بزرگ‌زاده در پایان تصریح کرد: اجرای این سند راهبردی، گامی مهم در جهت تأمین پایدار آب سالم و کاهش بیماری‌های منتقل‌شده از طریق آب آشامیدنی در کشور خواهد بود.