به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از یورو استات و بر اساس داده‌های این اداره آمار، طی ۲۰ سال گذشته، نرخ باروری در اتحادیه اروپا همواره پایین‌تر از سطح لازم برای جایگزینی طبیعی جمعیت، یعنی ۲.۱۰ تولد زنده به ازای هر زن، باقی مانده و بین ۱.۳۴ تا ۱.۵۷ نوسان داشته است. از میان ۱۱۶۵ منطقه اتحادیه اروپا در سطح سوم طبقه‌بندی واحد‌های سرزمینی آماری (NUTS) که اطلاعات آنها در دسترس بوده است، ۴۳۹ منطقه، معادل ۳۷.۷ درصد، در سال ۲۰۲۴ نرخ باروری پایین‌تر از میانگین اتحادیه اروپا داشتند. در مقابل، نرخ باروری در ۷۱۴ منطقه، معادل ۶۱.۳ درصد، بالاتر از میانگین بود و ۱۲ منطقه نیز نرخ باروری برابر با میانگین اتحادیه اروپا ثبت کردند.

نرخ باروری دست‌کم ۱.۷۵ تولد زنده به ازای هر زن در ۱۴ منطقه از بلغارستان و ۱۴ منطقه از فرانسه، ۶ منطقه از آلمان، ۳ منطقه از اسلوونی، ۲ منطقه از مجارستان، هلند و رومانی و همچنین در یک منطقه از هر یک از کشور‌های ایرلند، یونان، کرواسی و اسلواکی مشاهده شده است. در مقابل، نرخ باروری در اسپانیا، به‌ویژه مناطق شمال‌غربی و برخی مناطق جزیره‌ای این کشور، و همچنین بخش بزرگی از ایتالیا، به‌خصوص جزیره ساردینیا، به‌طور چشمگیری پایین بود. پایین‌ترین نرخ‌های باروری، یعنی کمتر از یک تولد زنده به ازای هر زن، در ۱۶ منطقه اسپانیا، ۷ منطقه لهستان، ۵ منطقه ایتالیا، ۳ منطقه یونان و ۲ منطقه از هر یک از کشور‌های آلمان و لیتوانی ثبت شده است.