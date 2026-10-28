در آیینی ساخت مرکز منتخب شبانه‌روزی سلامت خورزوق در شهرستان برخوار با هدف پاسخگویی به نیاز‌های فوری و تخصصی مردم و ارتقای سطح سلامت عمومی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان در این آیین گفت: این مرکز شبانه روزی با زیربنای ۲۱۰۰ مترمربع در سه طبقه ساخته می‌شود و طیف وسیعی از خدمات تخصصی را پوشش می‌دهد.

شاهین شیرانی افزود: در این مرکز بخش‌های اورژانس و اتاق احیا، آزمایشگاه، رادیولوژی، سونوگرافی و داروخانه، دندانپزشکی، فیزیوتراپی و بخش‌های بستری زنان و مردان پیش بینی شده است.