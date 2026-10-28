با پایان ثبت‌نام حضوری و انتخاب واحد دانشجویان ورودی کارشناسی ارشد دانشگاه یزد، کلاس‌های درس این دانشجویان از ۹ آبان آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، ثبت‌نام حضوری یک‌هزار و ۳۰۰ دانشجوی ورودی کارشناسی ارشد دانشگاه یزد، از سوم تا پنجم آبان در سالن فجر این دانشگاه برگزار شد. با پایان فرایند پذیرش حضوری و انتخاب واحد، دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد از نهم آبان تحصیل خود را در دانشگاه یزد آغاز می‌کنند.

این دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد، سال تحصیلی جدید را با حضور در کلاس‌های درس آغاز خواهند کرد.