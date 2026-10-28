تحلیل، بررسی و پخش موسیقی ایرانی به همراه آخرین رخداد‌های موسیقی ایرانی در برنامه نیستان رادیو فرهنگ بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما ؛ از جمله قدیمی‌ترین برنامه‌ها با موضوع موسیقی که قدمت آن به بیش از دو دهه می‌رسد، برنامه نیستان است.

پرداختن به موسیقی دستگاهی، نواحی، کلاسیک و گفت‌و‌گو با استادان پیشکسوت حوزه موسیقی بخشی‌هایی از برنامه نیستان است.

این برنامه از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۱ از شبکه رادیویی فرهنگ روی آنتن می‌رود.

رضا مهدوی، پژوهشگر و مدرس پیشکسوت موسیقی، نیز به عنوان کارشناس‌مجری و مشاور محتوایی در کنار این برنامه حضور دارد تا به غنای علمی و هنری آن کمک کند.

«نیستان» با سابقه‌ای بیش ازدوهه دهه، بخشی از حافظه شنیداری علاقه‌مندان موسیقی در رادیو محسوب می‌شود.