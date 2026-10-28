به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نماینده ولی فقیه درسپاه شهدا آذربایجان غربی گفت:جهاد تبیین مورد نظر رهبر معظم انقلاب راهبرد مقابله با هجمه‌های رسانه‌ای دشمنان است که باید مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام میثم فیاضی در رزمایش جهاد تبیین ۱۱ونشست بصیرتی فرهنگیان منطقه سیلواناوصومای برادوست ارومیه افزود:بصیرت و آگاهی مردم انقلاب اسلامی را شکست ناپذیر کرده و همه توطئه‌های دشمنان قسم خورده نظام را تاکنون درهم کوبیده است.

فرمانده لشکر عملیاتی ۳ حمزه هم دراین آیین گفت: مادردنیا مقتدر هستیم وباید این قدرت تبیین شود وبرای این قدرت، شناخت و معرفت لازم است.

سردار مهدی غفاری بااعلام اینکه ایران تجربه محاصره راداشته است افزود: ایران مقتدر باداشتن نعمت بزرگ ولایت و مردم ولایی ونیرو‌های قهرمان همواره چنین محاصره‌هایی راشکست داده است.

دراین مراسم ازاعلان ویژه رزمایش رونمایی شد.

رزمایش جهاد تبیین ۱۱همزمان با هفته بسیج دانش آموزی از۶تا۱۴آبان درمنطقه سیلوانا و صومای برادوست ارومیه ویژه دانش آموزان و فرهنگیان برگزار می‌شود.