به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، جواد همدمیان گفت: برداشت زعفران در استان از اوایل آبان‌ماه آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود در فصل جاری بیش از ۳۰ تن زعفران از مزارع استان برداشت شود.

وی افزود: بر اساس برآورد‌های انجام‌شده، امسال حدود ۲ هزار و ۴۰۰ تن گل زعفران از مزارع استان برداشت خواهد شد که از این میزان، حدود ۳۰ تن زعفران خشک به دست می‌آید.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌شمالی با اشاره به ظرفیت‌های تولید زعفران در استان تصریح کرد: شهرستان فاروج با حدود چهار هزار هکتار سطح زیرکشت، بیشترین سهم را در تولید این محصول در خراسان‌شمالی دارد.

وی خاطرنشان کرد: پنج هزار و ۲۲۲ بهره‌بردار در سطح استان در زمینه تولید زعفران فعالیت دارند و این محصول از ظرفیت‌های مهم کشاورزی برای تقویت درآمد خانوار‌های روستایی و رونق اقتصادی مناطق تولیدکننده برخوردار است.

وی گفت: هم‌زمان با آغاز فصل برداشت طلای سرخ، بارندگی‌های پاییزی می‌تواند روند جمع‌آوری گل‌ها را دشوار و کیفیت محصول را تحت تاثیر قرار دهد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌شمالی ادامه داد: گل‌های خیس و پژمرده زعفران ممکن است بازارپسندی کمتری داشته باشند و رطوبت نیز با کاهش کیفیت محصول نهایی، بر ارزش اقتصادی آن تأثیر بگذارد.

وی همچنین از پیگیری راه‌اندازی انبار‌های بورس زعفران در شهرستان‌های شیروان و فاروج خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی شده این انبار‌ها در فصل جاری فعالیت خود را آغاز کنند تا زمینه عرضه زعفران در بورس، تسهیل معاملات و کاهش نقش واسطه‌ها فراهم شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌شمالی افزود: توسعه زیرساخت‌های بازاررسانی می‌تواند به عرضه مناسب‌تر محصول و تقویت جایگاه اقتصادی زعفران‌کاران استان کمک کند.

وی با اشاره به فعالیت بازارچه زعفران در شهرستان فاروج بر ضرورت حمایت از بهره‌برداران، توسعه بازار فروش و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی این محصول تاکید کرد.