به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر بازرسی و نظارت بر کالای اساسی و محصولات کشاورزی گفت: دوره آموزش کارگاهی سامانه جامع انبار‌ها برای کلیه بازرسان شهرستان‌های مازندران برگزار شد و شرکت کنندگان با اهمیت الزام ثبت کالا‌های کشاورزی در این سامانه آشنا شدند.

مجتبی فیروزکوهی افزود: این دوره با هدف ارتقاء دانش فنی و عملی بازرسان در ثبت و پایش واحد‌های بخش کشاورزی در سامانه جامع انبارها، افزایش دقت داده‌ها، بهبود نظارت بر کالا‌های اساسی و محصولات کشاورزی و شفافیت در زنجیره تأمین برگزار شد. در این دوره، شرکت‌کنندگان با فرآیند ثبت‌نام واحدها، تکمیل اطلاعات، کنترل و صحت‌سنجی داده‌ها و الزامات قانونی مرتبط آشنا شدند.

وی گفت: آموزش بازرسان شهرستان‌ها زمینه لازم را برای نظارت دقیق‌تر بر انبارها، کاهش خطا‌های ثبت اطلاعات و تسهیل رصد و پایش کالا‌های اساسی و محصولات کشاورزی فراهم می‌کند و انتظار می‌رود نتایج آن در بهبود فرآیند‌های نظارتی استان مشخص باشد.

مدیر بازرسی و نظارت بر کالای اساسی و محصولات کشاورزی تاکید کرد: تداوم آموزش‌های تخصصی و هماهنگی بین‌بخشی برای اجرای کامل سامانه جامع انبار‌ها در دستور کار قرار دارد و برگزاری چنین دوره‌هایی می‌تواند به ارتقای کیفیت نظارت، شفافیت اطلاعات و تقویت اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی کمک کند.