به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بابک ربیعی اظهار کرد: خبر غرق‌شدن یک کودک خردسال امروز ساعت ۸:۴۵ دقیقه به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گزارش شد و همکاران این شرکت بلافاصله خود را به محل حادثه رساندند.

وی ادامه داد: حادثه در محدوده روستای منصوری، جاده تصفیه است که پیکر وی در رودخانه کارون مقابل منازل کوی سیدخلف کشف شد.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز تصریح کرد: وقوع چنین حوادث ناگواری بار دیگر اهمیت مراقبت و نظارت مستمر والدین بر کودکان خردسال و ضرورت توجه به مخاطرات محیطی به ویژه محدوده کانال‌ها، آبراه‌ها و مسیر‌های انتقال آب را برجسته می‌کند.