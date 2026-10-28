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فرمانده انتظامی بابلسر از شناسایی محل استخراج غیرمجاز رمز ارز در یک منزل مسکونی و کشف ۴ دستگاه ماینر به ارزش ۸ میلیارد ریال در عملیات مشترک با اداره برق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،فرمانده انتظامی بابلسر از شناسایی محل استخراج غیرمجاز رمز ارز در یک منزل مسکونی و کشف ۴ دستگاه ماینر به ارزش ۸ میلیارد ریال در عملیات مشترک با اداره برق خبر داد.
سرهنگ درویشی با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، بهویژه برخورد با استخراج غیرقانونی رمزارز و صیانت از شبکه سراسری توزیع انرژی در شرایط ناترازی برق خانگی، موضوع فعالیت غیرمجاز در یک منزل مسکونی در سطح شهرستان بهصورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان بابلسر پس از بررسیهای دقیق اطلاعاتی و با هماهنگی مقام قضایی، به همراه عوامل فنی اداره برق به نشانی مورد نظر اعزام شدند. در بازرسی صورتگرفته با رعایت کامل موازین شرعی، قانونی و حقوق شهروندی، تعداد ۴ دستگاه ماینر فعال استخراج ارز دیجیتال کشف و توقیف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر با بیان اینکه ارزش ریالی دستگاههای کشفشده برابر نظر کارشناسان اداره برق، ۸ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه متهم اصلی دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع محترم قضایی شد. پلیس با اشراف کامل و بدون اغماض با تضییعکنندگان حقوق بیتالمال و مخلان شبکه برق برخورد خواهد کرد.