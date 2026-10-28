​فرمانده انتظامی بابلسر از شناسایی محل استخراج غیرمجاز رمز ارز در یک منزل مسکونی و کشف ۴ دستگاه ماینر به ارزش ۸ میلیارد ریال در عملیات مشترک با اداره برق خبر داد.

​به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،فرمانده انتظامی بابلسر از شناسایی محل استخراج غیرمجاز رمز ارز در یک منزل مسکونی و کشف ۴ دستگاه ماینر به ارزش ۸ میلیارد ریال در عملیات مشترک با اداره برق خبر داد.

​سرهنگ درویشی با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، به‌ویژه برخورد با استخراج غیرقانونی رمز‌ارز و صیانت از شبکه سراسری توزیع انرژی در شرایط ناترازی برق خانگی، موضوع فعالیت غیرمجاز در یک منزل مسکونی در سطح شهرستان به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

​وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان بابلسر پس از بررسی‌های دقیق اطلاعاتی و با هماهنگی مقام قضایی، به همراه عوامل فنی اداره برق به نشانی مورد نظر اعزام شدند. در بازرسی صورت‌گرفته با رعایت کامل موازین شرعی، قانونی و حقوق شهروندی، تعداد ۴ دستگاه ماینر فعال استخراج ارز دیجیتال کشف و توقیف شد.

​فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر با بیان اینکه ارزش ریالی دستگاه‌های کشف‌شده برابر نظر کارشناسان اداره برق، ۸ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه متهم اصلی دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع محترم قضایی شد. پلیس با اشراف کامل و بدون اغماض با تضییع‌کنندگان حقوق بیت‌المال و مخلان شبکه برق برخورد خواهد کرد.