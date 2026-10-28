به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار مهدی افشاری اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های تخصصی، از نگهداری و توزیع نشدن مقادیری کالا در انباری در محدوده شورآباد مطلع شدند.

وی افزود: بعد از بررسی‌های متعدد محل موردنظر شناسایی و مأموران در عملیاتی پلیسی از انبار بازرسی کردند. به گفته پلیس، در جریان این بازرسی، محموله‌ای از انواع لاستیک کشف شد که در انبار نگهداری می‌شد و برای آن اسناد و مدارک ارائه نشده بود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با اشاره به برآورد کارشناسان درباره ارزش محموله کشف‌شده گفت در این پرونده اقدامات قضایی انجام شده و پرونده به همراه متهم به مرجع قضایی ارجاع شده است و رسیدگی به پرونده برای بررسی ابعاد موضوع و تعیین تکلیف کالا‌های کشف‌شده ادامه دارد.