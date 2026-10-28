دالان اطلاعاتی چین و پاکستان با حضور مقام‌های ارشد دو کشور، با هدف تقویت همکاری‌های رسانه‌ای، تبادل اطلاعات معتبر، مقابله با اخبار جعلی و گسترش ارتباطات فرهنگی و اقتصادی، افتتاح شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از اسلام آباد، دالان اطلاعاتی چین و پاکستان با حضور مقام‌های ارشد دو کشور در اسلام آباد افتتاح شد؛ ابتکاری که با هدف تقویت همکاری‌های رسانه‌ای، تبادل اطلاعات معتبر، مقابله با اخبار جعلی و گسترش ارتباطات فرهنگی و اقتصادی میان دو کشور شکل گرفته است.

بنابر اعلام «رادیو پاکستان» مراسم افتتاح رسمی «دالان اطلاعاتی چین و پاکستان» با حضور «عطاالله تارر» وزیر اطلاع رسانی پاکستان، «مائو نینگ» سخنگوی وزارت امور خارجه چین، «جیانگ زایدونگ» سفیر چین در پاکستان و جمعی از دیپلمات ها، نمایندگان رسانه‌ها در مرکز دوستی پاکستان و چین در اسلام آباد برگزار شد.

وزیر اطلاع رسانی پاکستان در این مراسم گفت: دالان اطلاعاتی چین و پاکستان به عنوان پلی میان مردم دو کشور عمل خواهد کرد و به کمک رسانه ها، تبادل اطلاعات و بستر‌های دیجیتال، شناخت متقابل را افزایش خواهد داد.

وی افزود: این ابتکار یک مجموعه یکپارچه است که سازمان‌های رسانه‌ای، اندیشکده ها، پژوهشگران، شرکت‌های تجاری، دانشگاه‌ها و جوانان را برای گسترش همکاری‌های پاکستان و چین گرد هم می‌آورد.

وزیر اطلاع رسانی پاکستان با اشاره به پیوند میان این ابتکار و دالان اقتصادی چین و پاکستان گفت: دالان اقتصادی، بدنه آینده مشترک دو کشور و دالان اطلاعاتی، صدای آن خواهد بود.

به گفته تارر، این ابتکار بر چهار محور اصلی شامل رسانه، تجارت و بنگاه‌های اقتصادی، اندیشکده‌ها و همکاری‌های علمی، و فرهنگ، گردشگری و جوانان استوار است.

وی توضیح داد که در بخش رسانه، تبادل اخبار تاییدشده میان سازمان‌های رسانه‌ای پاکستان و چین تسهیل خواهد شد و سازوکار‌هایی برای راستی آزمایی اطلاعات و مقابله با اخبار گمراه کننده ایجاد می‌شود.

بخش تجارت و بنگاه‌های اقتصادی نیز با هدف تقویت ارتباطات تجاری و سرمایه گذاری میان دو کشور فعالیت خواهد کرد.

محور اندیشکده‌ها بر پژوهش مشترک، گفت‌و‌گو و انتشار آثار علمی متمرکز است و بخش فرهنگ، گردشگری و جوانان نیز به تقویت ارتباطات مردمی و افزایش فرصت‌های تعامل و تبادل میان جوانان دو کشور می‌پردازد.