به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، موسی خلیل الهی در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری دادگستری و مرکز بهداشت استان حفظ سلامت جسمی و روانی کارکنان دادگستری را از جمله تکالیف مندرج در سند تحول و تعالی قوه قضائیه عنوان کرد و گفت: مبنای عملکرد دستگاه قضائی، سند تحول و تعالی قوه قضائیه است و امضای تفاهم نامه همکاری در راستای همین سند و برنامه شورای عالی سلامت وزارت بهداشت است.

وی ضمن تأکید بر مراقبت از سلامت جسم و روان کارکنان دادگستری، تشخیص به موقع و درمان بیماری‌ها را از علل افزایش بهره وری کارکنان عنوان نمود.

رئیس مرکز بهداشت استان نیز گفت: اولین بار مرکز بهداشت استان با حضور در محل حوزه‌های قضائی به سه هزار نفر از کارکنان، خدمات سلامت از قبیل ارزیابی و غربالگری انواع سرطان ها، پیشگیری از سکته‌های قلبی و مغزی از طریق خطرسنجی و مراقبت ادغام یافته دیابت، فشار خون بالا و اختلالات چربی‌های خون، ارزیابی سلامت روان و سلامت تغذیه‌ای ارائه می‌دهد.

احمد کوشا افزود: ارتقای سطح سلامت جسمی و روانی کارکنان دادگستری، شناسایی زودهنگام عوامل خطر و بیماری‌های شایع و مزمن از اهداف این تفاهم نامه است و برای کارکنانی که در فرایند مراقبت، نیازمند بررسی یا خدمات تکمیلی تشخیص داده شوند، بر اساس نقشه و نظام ارجاع اقدام خواهد شد؛ خانواده‌های کارکنان نیز جهت پایش سلامت بایستی به مرکز بهداشت محل سکونت خود مراجعه کنند.

این تفاهم نامه با هدف گسترش همکاری‌های بین بخشی، ارتقای سطح سلامت کارکنان و ارائه خدمات پیشگیرانه و مراقبتی به امضای موسی خلیل الهی رئیس کل دادگستری استان و دکتر احمد کوشا رئیس مرکز بهداشت استان رسید.

پس از امضای تفاهم نامه، طرح غربالگری و پایش سلامت کارکنان دادگستری استان در دادگستری مرکز استان آغاز شد.