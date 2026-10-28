شبکه نمایش سیما در روز‌های پیش‌رو با پخش فیلم سینمایی «پدر» به کارگردانی مجید مجیدی و همچنین فیلم اکشن «ضد حمله» (مناسب‌سازی‌شده برای نابینایان و ناشنوایان)، مهمان مخاطبان خود خواهد بود.

پخش فیلم ماندگار «پدر» و «ضد حمله» با شرح صحنه و زیرنویس از شبکه نمایش

پخش فیلم ماندگار «پدر» و «ضد حمله» با شرح صحنه و زیرنویس از شبکه نمایش

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی «پدر» محصول ۱۳۷۴ به کارگردانی مجید مجیدی، چهارشنبه ۶ آبان ماه ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم درباره فردی به نام مهرالله است که بعد از فوت پدرش، برای تأمین خانواده‌اش در شهر دیگری به کار مشغول می‌شود، اما هنگامی که به دیدن مادر و خواهرش باز می‌گردد می‌فهمد که مادرش با مرد مهربانی که ژاندارم است ازدواج کرده است.

محمد کاسبی، پریوش نظریه، حسن صادقی، حسین عابدینی و محسن روزبهانی در فیلم سینمایی «پدر» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «ضد حمله» محصول ۲۰۲۵ مکزیک به کارگردانی چاوا کارتاس، متناسب سازی شده برای نابینایان و ناشنوایان، برای نخستین بار پنجشنبه ۷ آبان ماه از شبکه نمایش پخش می شود.

باکس ساعت ۲۳ روز پنجشنبه شبکه نمایش که به پخش فیلم‌های جدید اختصاص دارد، این هفته با پخش «ضد حمله» که برای تولید این فیلم بودجه بیش از ۴ میلیون دلار هزینه شده است.

این فیلم برای نابینایان و ناشنوایان متناسب سازی شده است.

داستان این فیلم درباره پنج دوست است. آنها در یک سفر خرید معمولی به مرز آمریکا و مکزیک، ناخواسته وارد بازی مرگ می‌شوند.

گروهی از آدمکش‌های حرفه‌ای، معروف به «سیکاریو»، سایه به سایه آنها را دنبال می‌کنند.

غافل از اینکه این پنج نفر، اعضای مخفی «مورسیلاگوس»، نیرو‌های ویژه نخبه ارتش مکزیک هستند. این بار، ورق برمی‌گردد و شکارچیان، خود طعمه می‌شوند.

در این نبرد خونین ، مرز بین قربانی و جلاد محو می‌شود و نقشه‌ای شوم، با پایانی غیرمنتظره، رقم می‌خورد.

در این اثر سینمایی هنرپیشگانی، چون نویی هرناندز، مایرا باتالا، لوئیس آلبرتی، روبرتا برنز، لوئیس کوریل به ایفای نقش نیز پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی «ضد حمله» در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شده و شبکه نمایش سیما برای مخاطبان ناشنوا، آن را با زیرنویس فارسی پخش خواهد کرد.

همچنین نابینایان عزیز می‌توانند با استفاده از کانال صوتی ایجاد شده، شرح صحنه فیلم را بشنوند.

بازپخش «ضد حمله» جمعه ۸ آبان ماه در دو نوبت ساعت ۷ و ۱۵ خواهد بود.