به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ دبیر سی و یکمین کنفرانس شیمی الی ایران گفت: ۳۷۴ مقاله به دبیرخانه کنفرانس رسیده بود که از این تعداد ۲۸۳ مقاله پذیرفته شد.

علی عموزادهگفت: در مدت ۲ روز برگزاری این کنفرانس ۱۲ مقاله بصورت سخنرانی و بقیه بصورت پوستر ارائه میشود.

وی گفت: بررسی کاربرد‌های شیمی آلی در صنایع دارویی، پتروشیمی، نانوشیمی، انرژی‌های نو و تجدیدپذیر و تجاری‌سازی دستاورد‌های پژوهشی از اهداف این کنفرنس علمی است.

سنتز ترکیبات آلی، کاتالیزور‌ها، شیمی پلیمر، شیمی هتروسیکل، فوتوشیمی، شیمی ترکیبات طبیعی و فیتوشیمی، شیمی سبز و توسعه پایدار، شیمی آلی محاسباتی، صنایع شیمی آلی و دارویی، نانوشیمی، محیط زیست، انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، شیمی نفت، گاز و پتروشیمی، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در شیمی آلی و روش‌های نوین در آموزش شیمی آلی از محور‌های این کنفرانس است.