این محموله صادراتی با استفاده از ظرفیت حمل‌ونقل ریلی به مقصد چین ارسال می‌شود؛ در حالی که حمل همین میزان قیر از طریق جاده به حدود ۵۵ دستگاه تریلر نیاز داشت.

استان قم با قرار گرفتن در جمع پنج استان صنعتی کشور، در سال‌های اخیر روند رو به رشدی در صادرات داشته است، به‌گونه‌ای که حجم صادرات استان نسبت به دو سال گذشته ۷۵ درصد افزایش یافته است.

با وجود تحریم‌ها، فشارهای اقتصادی و تلاش برای محدود کردن مبادلات تجاری ایران، روند تولید و صادرات در کشور ادامه دارد و فعالان اقتصادی با شناسایی بازارها و مسیرهای جایگزین، به توسعه تجارت خارجی می‌پردازند.

ایران با برخورداری از هزاران کیلومتر مرز زمینی و دریایی و همسایگی با ۱۵ کشور، ظرفیت‌های متنوعی برای گسترش مبادلات تجاری و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دارد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در روزها و هفته‌های آینده نیز محموله‌های دیگری از کالاهای صادراتی ایران، از جمله فرآورده‌های نفتی، محصولات فولادی، مواد شیمیایی و الیاف پلی‌استر، برای ارسال به چین بارگیری خواهد شد.