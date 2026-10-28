در راستای تسهیل صادرات و توسعه ناوگان ریلی؛

سوت قطار صادراتی قم به مقصد چین به حرکت درآمد/قیر قم در مسیر چین

نخستین قطار کانتینری صادراتی استان قم با دستور آقای اکبر بهنام‌جو استاندار قم، و با هدف توسعه حمل‌ونقل ریلی و تسهیل صادرات کالا‌های تولیدی استان، به مقصد چین اعزام شد.