در راستای تسهیل صادرات و توسعه ناوگان ریلی؛
سوت قطار صادراتی قم به مقصد چین به حرکت درآمد/قیر قم در مسیر چین
نخستین قطار کانتینری صادراتی استان قم با دستور آقای اکبر بهنامجو استاندار قم، و با هدف توسعه حملونقل ریلی و تسهیل صادرات کالاهای تولیدی استان، به مقصد چین اعزام شد.
در این مراسم که با حضورآقای محمدمنان رئیسی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، خسرو سامری معاون هماهنگی امور عمرانی و روحالله ابراهیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری برگزار شد، بر ثبیت جایگاه محصولات تولید قم در بازارهای بینالمللی تاکید شد.
اعزام این قطار کانتینری با محموله قیر، گامی استراتژیک در راستای بهرهگیری از ظرفیتهای حملونقل ریلی برای ارتقای سطح صادرات محصولات صنعتی استان محسوب میشود.