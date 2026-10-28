زنگ پدافند غیرعامل با هدف ترویج فرهنگ پیشگیری، خودمراقبتی و آمادگی در برابر تهدیدها در مدارس استان سمنان نواخته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، در این مراسم که در مدرسه دور اول متوسطه بایگان سمنان برگزار شد با تأکید بر ضرورت آموزش اصول پدافند غیرعامل از دوران دانش‌آموزی گفت: محافظت از خود و دیگران در زمان وقوع حوادث، نیازمند آگاهی، آموزش و کسب مهارت‌های لازم است.

استاندار سمنان همچنین مدیریت مصرف انرژی و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی را از موضوعات مهم پدافند غیرعامل دانست و بر ضرورت ارتقای آگاهی عمومی در این زمینه تأکید کرد.

محمدتقی ادهم مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری سمنان نیز درباره اهمیت آموزش و آگاه‌سازی دانش‌آموزان در زمینه پیشگیری از آسیب‌ها و مقابله با تهدید‌های احتمالی سخن گفت.

قاسم شریفی مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان هم بر ضرورت توجه جدی و مستمر فرهنگیان و دانش‌آموزان به آموزش‌های مرتبط با پدافند غیرعامل و آمادگی آنها در برابر بحران‌ها تاکید کرد.

چهارم تا ۱۵ آبان هفته پدافند غیرعامل نام‌گذاری شده است.