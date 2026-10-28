معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: ۱۶۲ مگاوات برق از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی در این استان تولید می‌شود.

تولید ۱۶۲ مگاوات برق از نیروگاه‌های بادی و خورشیدی سیستان و بلوچستان

تولید ۱۶۲ مگاوات برق از نیروگاه‌های بادی و خورشیدی سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان ، عطاء‌الله اکبری با اشاره به ظرفیت‌های اقلیمی این استان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، گفت: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی خانگی و دهیاری‌محور، علاوه بر کمک به تولید برق پاک، فرصت مناسبی برای ایجاد درآمد پایدار، تقویت اقتصاد روستایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی استان فراهم می‌کند.

وی اظهار کرد: سیستان و بلوچستان به‌دلیل برخورداری از تابش مناسب خورشید و ظرفیت‌های قابل توجه انرژی بادی از قابلیت‌های ارزشمندی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برخوردار است و استفاده هدفمند از این ظرفیت‌ها می‌تواند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی مناطق روستایی داشته باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان گفت: یکی از رویکرد‌های مهم در این زمینه فراهم‌کردن امکان مشارکت خانوار‌های روستایی و دهیاری‌ها در تولید برق و بهره‌مندی آنان از منافع اقتصادی حاصل از فروش انرژی است؛ موضوعی که می‌تواند در کنار کمک به تامین انرژی پاک به تقویت منابع درآمدی جامعه روستایی منجر شود.

وی با اشاره به عملکرد طرح نیروگاه‌های خورشیدی خانگی در استان بیان کرد: از سال ۱۴۰۲ تا پایان مرداد ۱۴۰۵، تعداد پنج هزار و ۱۴۸ سامانه خورشیدی خانگی به بهره‌برداری رسیده که این سامانه‌ها تاکنون بیش از ۹۲ میلیون کیلووات‌ساعت برق تولید کرده‌اند.

اکبری ادامه داد: فروش برق تولیدی این سامانه‌ها بیش از ۴۵۳ میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاران درآمد به‌همراه داشته که نشان‌دهنده ظرفیت اقتصادی نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس و امکان استفاده از انرژی خورشیدی برای ایجاد منابع درآمدی مکمل در مناطق روستایی است.