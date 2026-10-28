یادواره شهدا با تجلیل از ۴۶۷ نفر از کارکنان ایثارگر خانواده صنعت آب و برق استان در شرکت آب و فاضلاب قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین در این مراسم گفت: فایده برگزاری این همایش‌ها، فکر کردن درباره اهداف متعالی شهدا و ادامه همان مسیر است.

آیت‌الله حسین مظفری افزود: شهدا به آنچه که می‌خواستند رسیده‌اند و ادامه مسیر آنان بر عهده ما قرار گرفته است.

معاون وزیر نیرو در امور ایثارگران هم گفت: قریب به ۳۶ هزار نفر از کارکنان وزارت نیرو، از ایثارگران هستند.

شهرابی افزود: وزارت نیرو در جنگ‌های اخیر ۱۴ شهید والامقام تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

ایثارگران، سرمایه‌های اجتماعی کشور

مدیرعامل آبفای استان هم در ادامه همایش «در امتداد ایثار» بر نقش ارزشمند ایثارگران در خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.

داراب بیرنوندی افزود: کارکنان ایثارگر و خانواده‌های آنان سرمایه‌ای ارزشمند برای مجموعه آب و برق استان به شمار می‌روند و تلاش‌های این عزیزان در مسیر خدمت‌رسانی شایسته قدردانی است.

وی با اشاره به اهمیت تأسیسات آب و برق در شرایط بحرانی تصریح کرد: تأسیسات این صنعت از زیرساخت‌های حیاتی کشور محسوب می‌شوند و آمادگی برای مواجهه با شرایط دشوار و سناریو‌های مختلف، از اولویت‌های مجموعه است؛ که با تلاش کارکنان و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط مختلف در دستور کار قرار دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هم گفت: شرایط حاکم بر کشور باعث شد بیشتر ظرفیت ها، صرف خدمت رسانی به مردم شود.

شهرام احمدپور افزود: دشمن تمام ظرفیت خود را به کار گرفته تا مقابل جمهوری اسلامی بایستد و به زعم خود ایران را نابود کند؛ اما کشور ما با تمدن ریشه دار و اصیل مقابل دشمن ایستاده است.