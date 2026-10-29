به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، رامین خرمی گفت‌: در این مدت در مجموع ۴۱۷ هزار و ۱۶۲ مرسوله در واحد‌های پستی خراسان شمالی پذیرش شد که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته هفت درصد کاهش دارد.

وی افزود: شهرستان بجنورد با ثبت ۲۹۱ هزار و ۱۴۳ مرسوله، بیشترین سهم را در ترافیک مرسولات پذیرفته‌شده استان به خود اختصاص داد و شهرستان راز و جرگلان با هزار و ۶۲۴ مرسوله، کمترین میزان پذیرش را داشت.

مدیرکل پست خراسان شمالی با اشاره به توزیع مرسولات اینترنتی در شهرستان‌های استان گفت: از مجموع ۱۰ هزار و ۶۴۲ مرسوله اینترنتی پذیرش‌شده، ۶ هزار و ۵۲۵ مرسوله مربوط به شهرستان بجنورد است که بیشترین سهم را در این بخش دارد.

خرمی افزود: شهرستان گرمه با ثبت ۲۸ مرسوله اینترنتی، کمترین میزان پذیرش را در میان شهرستان‌های استان به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه مرسولات اینترنتی یکی از بخش‌های مهم تجارت الکترونیک به شمار می‌روند، اظهار کرد: رشد ۷.۴ درصدی پذیرش این مرسولات نشان‌دهنده اهمیت شبکه پستی در پشتیبانی از فروشگاه‌های اینترنتی، تسهیل ارسال کالا و پاسخگویی به نیاز‌های مشتریان است.

خرمی در ادامه از افزایش استفاده از خدمت پس‌کرایه در شبکه پستی استان خبر داد و گفت: در بازه زمانی مورد بررسی، ۳۲ هزار و ۹۰۴ مرسوله پس‌کرایه در خراسان‌شمالی پذیرش شد که این شاخص در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۲۵ درصد رشد داشته است.

وی افزود: بجنورد با ۱۶ هزار و ۲۶۲ مرسوله، بیشترین سهم را در این بخش به خود اختصاص داد و پس از آن شهرستان‌های شیروان با ۹ هزار و ۹۱۷ مرسوله و اسفراین با چهار هزار و ۵۰۰ مرسوله قرار گرفتند.

مدیرکل پست خراسان‌شمالی ادامه داد: شهرستان گرمه با ثبت ۱۶۶ مرسوله، کمترین میزان پذیرش مرسولات پس‌کرایه را در استان داشت.

وی گفت: در روش پس‌کرایه، هزینه حمل مرسوله در مقصد و مطابق شرایط خدمت از گیرنده دریافت می‌شود؛ روشی که می‌تواند برای فروشندگان و فعالان تجارت الکترونیک کاربرد داشته باشد و با فراهم کردن شیوه‌های متنوع پرداخت هزینه ارسال، فرایند مبادله کالا را تسهیل کند.

خرمی در پایان با تاکید بر ضرورت توسعه خدمات پستی متناسب با نیاز شهروندان و کسب‌وکار‌ها خاطرنشان کرد: شبکه پستی استان در مسیر ارتقای کیفیت خدمات و پاسخگویی به نیاز‌های مردم حرکت می‌کند و توسعه خدمات مرتبط با تجارت الکترونیک و پذیرش مرسولات اینترنتی از محور‌های فعالیت این مجموعه است.