به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، استانداری مازندران اعلام کرد: با بارگیری و ارسال ۲۰ تریلی کود کمپوست درجه یک از مراکز کمپوست مازندران به مقصد اصفهان، کود‌های تولیدی مازندران با استقبال کم‌نظیر بازار مواجه شده‌اند.

استقبال گسترده خریداران از کود کمپوست مازندران به پیش‌فروش کل تولید این سایت‌ها تا پایان سال منجر شده است؛ موفقیتی که می‌تواند زمینه‌ساز تقویت جایگاه محصولات کمپوستی استان در بازار‌های هدف و توسعه استفاده از کود‌های آلی در بخش کشاورزی باشد.

پیش‌فروش کل تولید تا پایان سال، علاوه بر تضمین بازار فروش محصولات این سایت‌ها، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌های حوزه کمپوست و گسترش استفاده از کود‌های آلی در کشاورزی باشد.

کود کمپوست یک نوع کود آلی است که از تجزیه مواد آلی مانند ضایعات غذایی، کود دامی و گیاهی تولید می‌شود. مزایای کود کمپوست شامل افزایش مواد مغذی خاک، بهبود ساختار خاک، افزایش ظرفیت نگهداری آب، قویت فعالیت‌های میکروبی و کاهش استفاده از کود‌های شیمیایی است.

انواع کود کمپوست شامل کمپوست درجه یک، کمپوست درجه دو، کمپوست گرانوله و کمپوست مایع است که در کشاورزی، بهبود حاصلخیزی خاک و افزایش کیفیت محصولات، باغبانی، استفاده در درختان میوه و درختچه‌ها، گلخانه‌ها، تقویت رشد گل‌ها و سبزیجات، محیط‌های خانگی و بهبود سلامت گیاهان آپارتمانی و باغچه‌ها کاربرد دارد.