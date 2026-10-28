نمایش عروسکی «خمیازه» به نویسندگی و کارگردانی زیبا برجی‌فلاح، در مرکز تولید تئاتر کودک کانون آماده نمایش شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این نمایش، ویژه خردسالان و کودکان است که از ۸ آبان به روی صحنه خواهد رفت.

این نمایش با پیام استقلال کودکان و پیوند عاطفی آنان با خانواده پردازش شده است.

نمایش خمیازه، داستان دختربچه‌ای را روایت می‌کند که با همراهی پدر و مادرش و در دنیای بازی، خیال و عروسک‌ها، نخستین گام‌های استقلال را برمی‌دارد.

او با تجربه کار‌هایی مانند خوابیدن در اتاق خود، مسواک زدن و غذا خوردن، به‌تدریج برای ورود به محیطی تازه و حضور در مهدکودک آماده می‌شود.