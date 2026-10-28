زارچ میزبان رقابت‌های لیگ دسته یک والیبال نشسته کشور با حضور چهار تیم شد؛ مسابقاتی که تیم هیئت زارچ به‌عنوان نماینده استان یزد، برای هجدهمین دوره متوالی در آن حضور دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رقابت‌های لیگ دسته یک والیبال نشسته کشور با شرکت تیم‌های هیئت زارچ، هیئت گرگان، هیئت جیرفت و هیئت نفت و گاز گچساران، در سالن امید مجموعه ورزشی ۱۷ شهریور زارچ آغاز شد.تیم هیئت زارچ در این دوره از رقابت‌ها، نمایندگی استان یزد را بر عهده دارد و برای هجدهمین سال پیاپی در لیگ دسته یک والیبال نشسته کشور به میدان می‌رود؛ حضوری مستمر که بیانگر تداوم فعالیت این تیم در سطح مسابقات کشوری است.

این رقابت‌ها به مدت دو روز در زارچ برگزار می‌شود و چهار تیم شرکت‌کننده در این مدت برای کسب نتایج بهتر به مصاف یکدیگر می‌روند.