به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان گفت: در شبانه روز گذشته به ۳ حادثه در ۲۴ ساعت گذشته امدادرسانی شده که در این حوادث ۸ نفر مصدوم شدند و یک نفر در صحنه جان باخت.

محسن مومنی افزود: در شبانه‌روز گذشته ۳ مورد حادثه در سطح استان به وقوع پیوسته که شامل ۲ مورد حادثه جاده‌ای و یک مورد فوریت پزشکی بوده است.

به گفته مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان، در این حوادث ۹ نفر دچار حادثه شدند که ۸ نفر از آنان مصدوم شدند. از این میان، ۲ مصدوم را نیرو‌های امدادی به مراکز درمانی منتقل کردند، یک نفر خدمات درمان سرپایی دریافت کرد و یک نفر نیز در صحنه حادثه فوت شد.

مومنی افزود: پایگاه‌های امداد و نجات قرقچی میمه، کرکس نطنز و ابیازن نطنز در عملیات‌های ۲۴ ساعت گذشته مشارکت و حضور فعال داشته‌اند.