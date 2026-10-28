نمایندگان تکواندو ایران در مسابقات آزاد ازبکستان با کسب چهار مدال طلا و یک نقره، حضوری موفق در این رویداد بین‌المللی داشتند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات آزاد ازبکستان ۲۰۲۶ طی روز‌های ۵ و ۶ آبان‌ماه در شهر نمنگان برگزار شد. این رقابت‌ها از رویداد‌های بین‌المللی رده G۱ به شمار می‌رود و کسب مدال در آن، علاوه بر افتخارآفرینی برای نمایندگان کشورمان، در مسیر ارتقای جایگاه آنها در رنکینگ نیز اهمیت دارد.

تکواندوکاران ایران در این مسابقات با عملکردی درخشان موفق شدند چهار مدال طلا و یک مدال نقره به دست آورند و با کسب عناوین برتر در بخش‌های مختلف، توانمندی خود را به نمایش بگذارند.

مدال‌آوران ایران در بخش بانوان:

نسترن ولی زاده؛ مدال طلا در وزن ۶۲- کیلوگرم و عنوان فنی‌ترین بازیکن مسابقات.

شاپرک نجفی؛ مدال طلا در وزن ۵۳- کیلوگرم.

ناهید کیانی؛ مدال نقره در وزن ۵۷- کیلوگرم.

مدال‌آوران ایران در بخش مردان:

امیرسینا بختیاری: مدال طلا در وزن ۸۰- کیلوگرم.

رادین زینالی: مدال طلا در وزن ۷۴- کیلوگرم.

در بخش مردان، دانیال بزرگی نیز در وزن ۶۸- کیلوگرم به مصاف رقبای خود رفت و با وجود تلاش برای عبور از مرحله رقابت‌ها، موفق به کسب مدال نشد. حضور او در این رویداد بین‌المللی، فرصتی برای محک زدن توانایی‌ها و کسب تجربه در برابر رقبای خارجی بود.

افتخارات دیگر مسابقات:

در پایان مسابقات، نسترن ولی زاده به پاس عملکرد فنی و نمایش موفق خود، عنوان فنی‌ترین بازیکن را کسب کرد. همچنین سجاد مردانی به‌عنوان فنی‌ترین مربی این رقابت‌ها معرفی شد؛ افتخاری که در کنار مدال‌های کسب‌شده، موفقیت کاروان تکواندو ایران را پررنگ‌تر کرد.

کسب چهار مدال طلا و یک نقره در این تورنمنت بین‌المللی، حاصل تلاش ملی‌پوشانی بود که با نمایش توانایی‌های خود، نام تکواندو ایران را در جمع برترین‌های مسابقات مطرح کردند.