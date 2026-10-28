مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر از انعقاد تفاهم‌نامه‌ای برای استفاده از ظرفیت پاراگلایدر در پایش و حفاظت از جنگل‌های هیرکانی در شهرستان‌های نوشهر، چالوس و بخش‌هایی از مناطق همجوار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر از انعقاد تفاهم‌نامه‌ای برای استفاده از ظرفیت پاراگلایدر در پایش و حفاظت از جنگل‌های هیرکانی در شهرستان‌های نوشهر، چالوس و بخش‌هایی از مناطق همجوار خبر داد.

مهرداد خزایی‌پول با اعلام این خبر گفت: شناسایی نقاط پرخطر و کانون‌های احتمالی آتش‌سوزی، پایش مستمر عرصه‌های جنگلی و اطلاع‌رسانی سریع به نیرو‌های حفاظتی از مهم‌ترین محور‌های این همکاری است.

وی افزود: استفاده از پاراگلایدر در شرایط مناسب جوی و با رعایت الزامات ایمنی، امکان رصد سریع‌تر برخی مناطق صعب‌العبور و ارتفاعات جنگلی را فراهم می‌کند و می‌تواند به‌عنوان ظرفیتی مکمل در کنار نیرو‌های حفاظتی و اطفای حریق به کار گرفته شود.

پشتیبانی از عملیات اطفای حریق و کمک به انتقال تجهیزات به مناطق مرتفع و صعب‌العبور، با رعایت محدودیت‌های فنی و ایمنی، از دیگر محور‌های پیش‌بینی‌شده در این تفاهم‌نامه است.

به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر، همکاری در فعالیت‌های نهال‌کاری در سواحل شهرستان چالوس، به‌ویژه منطقه دوجمان، نیز در این تفاهم‌نامه با یک شرکت پیش‌بینی شده است.

این تفاهم‌نامه با هدف تقویت مشارکت بخش خصوصی در حفاظت از منابع طبیعی، به مدت یک سال منعقد شده است و با توافق طرفین قابلیت تمدید دارد.