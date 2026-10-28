رئیس اداره دامپزشکی شهرستان باغملک استان خوزستان از شناسایی و معرفی ۵ واحد قصابی متخلف به مراجع قضایی به دلیل کشتار غیرمجاز دام در این شهرستان و روستای بارانگرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب سلمانوندی اظهار داشت: در راستای اجرای طرح تشدید مقابله با کشتار و عرضه غیرمجاز دام و فرآورده‌های خام دامی، کارشناسان این اداره با همکاری و تعامل نهادهای قضایی و انتظامی، موفق به شناسایی ۵ واحد صنفی قصابی متخلف در سطح شهرستان باغملک و روستای بارانگرد طی یک ماه گذشته شدند که پرونده این متخلفان جهت پیگیری و برخورد قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر دامپزشکی بر فرآیند ذبح دام تصریح کرد: ادامه فعالیت واحدهای صنفی قصابی در شهرستان، منوط به انجام فرآیند کشتار در کشتارگاه های دام مورد تایید اداره دامپزشکی، تحت نظارت‌های مستقیم بهداشتی و شرعی و همچنین حمل لاشه‌های استحصالی صرفاً با خودروهای مجهز به سیستم سردخانه‌ای است؛ در غیر این صورت، با واحدهای متخلف قاطعانه برخورد و از ادامه فعالیت آن‌ها ممانعت به عمل خواهد آمد.

سلمانوندی در پایان با هشدار جدی نسبت به مخاطرات انتقال بیماری‌های خطرناک مشترک بین انسان و دام (نظیر تب کریمه کنگو و تب مالت) از عموم شهروندان درخواست کرد: سلامت خود و خانواده را با مصرف گوشت‌های فاقد مهر و برچسب دامپزشکی به خطر نیندازند و هرگونه تخلف بهداشتی در این زمینه را از طریق سامانه پاسخگویی ۱۵۱۲ اطلاع‌رسانی نمایند.