رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در سفر به کهگیلویه و بویراحمد، از برنامه‌ریزی برای تکمیل و بهره‌برداری از طرح توسعه زندان مرکزی یاسوج با ظرفیت ۵۰۰ تخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حیدر آسیابی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در سیزدهمین سفر استانی خود، پس از حضور در گلزار شهدای شهر یاسوج و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، با یدالله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، دیدار و درباره مسائل و مشکلات زندان‌های استان گفت‌و‌گو کرد.

حیدر آسیابی در این نشست با اشاره به روند اجرای طرح توسعه زندان مرکزی یاسوج گفت: عملیات ساختمانی این طرح تقریباً به پایان رسیده و تکمیل تأسیسات و تأمین تجهیزات مورد نیاز، از مهم‌ترین اقدامات باقی‌مانده برای بهره‌برداری از آن است.

وی افزود: با حمایت استاندار، پیگیری اداره کل زندان‌های استان و همراهی دستگاه قضایی، تلاش می‌شود این طرح تا دهه فجر به بهره‌برداری برسد.

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با اشاره به وضعیت نامناسب شاخص‌های فضای زندان‌ها در استان، اضافه کرد: بهره‌برداری از ظرفیت جدید زندان مرکزی یاسوج می‌تواند نقش مؤثری در بهبود شرایط و افزایش سرانه فضای زندانیان داشته باشد.

آسیابی همچنین با اشاره به ضرورت انتقال زندان‌های واقع در محدوده شهری به خارج از شهرها، از پیگیری انتقال زندان گچساران خبر داد و گفت: اجرای این طرح به انجام مراحل اداری و قانونی و تأمین اعتبار نیاز دارد و با همکاری استانداری، زمینه تعریف و آغاز طرح فراهم می شود.

وی استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌ها برای تأمین منابع مالی پروژه‌های عمرانی زندان‌ها را از رویکرد‌های سازمان زندان‌ها عنوان کرد.

یدالله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، نیز در این نشست با اشاره به تکمیل عملیات ساختمانی طرح توسعه زندان مرکزی یاسوج با ظرفیت ۵۰۰ تخت گفت: بخش عمده عملیات ساختمانی این طرح با استفاده از اعتبارات استانی انجام شده و در حال حاضر، تأمین تجهیزات و تکمیل تأسیسات سرمایشی و گرمایشی برای بهره‌برداری از آن باقی مانده است.

رحمانی افزود: در نشست امروز مقرر شد بخشی از اعتبارات مورد نیاز از سوی سازمان زندان‌های کشور، بخشی از محل منابع استانی و بخش دیگری نیز از ظرفیت مدیریت بحران و مسئولیت‌های اجتماعی پیگیری و تأمین شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های مسئول، تجهیزات و تأسیسات مورد نیاز در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل شود و این طرح به بهره‌برداری برسد.

در ادامه برنامه‌های سفر رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کهگیلویه و بویراحمد، حیدر آسیابی با خانواده شهیده پوران قلی‌پور دیدار کرد.

در این دیدار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تجلیل از مقام والای آنان، بر ضرورت پاسداشت ایثار و فداکاری خانواده‌های معظم شهدا و تداوم فرهنگ ایثار و شهادت تأکید شد.