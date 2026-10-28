نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی گفت: با دستور وزیر راه و شهرسازی اجرای ساخت یک هزار و ۶۸۰ واحد مسکونی برای جابجایی منازل در معرض خطر منبع آب و کوی رمضان تسریع می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی یوسفی در گفت‌و‌گو با خبر سیمای خوزستان با اشاره به اینکه در نشست با وزیر راه و شهرسازی موضوع جابجایی منازل در معرض خطر مناطق منبع آب و کوی رمضان مورد بررسی قرار گرفت، افزود: در این دیدار وزیر راه و شهرسازی دستور تسریع در اجرای ساخت یک هزار و ۶۸۰ واحد مسکونی که برای جابجایی منازل در خطر قرار بود ساخته شود، داده است.

وی با بیان اینکه در این نشست موضوع تامین قیر رایگان برای آسفالت معابر شهر کوت عبدالله و اجرای طرح مسیر فشار قوی در این شهر مورد تاکید قرار گرفت، ادامه داد: همچنین در دیدار با خانم صادق وزیر راه و شهرسازی موضوع تسریع در تکمیل واحد‌های مسکونی نهضت ملی، جوانی جمعیت در استان و حوزه انتخابیه مورد بحث قرار گرفت.

یوسفی بیان کرد: در دیدار با وزیر راه و شهرسازی نیز بحث افزایش ایمنی جاده‌های استان و روشنایی مسیر روستا‌های دغاغله و تصفیه شکر مورد بررسی قرار گرفت.