



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از ستاد خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، در آستانه برگزاری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، اعضای هیئت داوران بخش «فیلم سینمایی بلند» این رویداد سینمایی معرفی شدند.

بر این اساس، علیرضا زرین‌دست، کمال تبریزی، کاظم هژیرآزاد، محمدباقر اعلمی، بهمن حبشی، محمدرضا مصباح، محیا دهقانی، هفت عضو هیئت داوران بخش فیلم بلند جشنواره نوزدهم هستند.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت از هفتم تا چهاردهم آبان 1405 به دبیری جلال غفاری در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد. آیین افتتاحیه این دوره از جشنواره نیز هفتم آبان‌ماه در شهر اصفهان برگزار می‌شود.