به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ کرم سلطانی، فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ، اظهار کرد: پس از گزارش سرقت یک دستگاه تلفن همراه در بازار تهران، تحقیقات تیم مبارزه با جیب‌بری آغاز شد.

به گفته وی، بررسی‌های پلیسی نشان داد پس از سرقت تلفن همراه، از سیم‌کارت متعلق به مالباخته برای انجام خرید‌های اعتباری از طریق برخی اپلیکیشن‌ها استفاده شده است.

بر اساس اعلام پلیس، در ادامه تحقیقات، دو مرد مرتبط با خرید سیم‌کارت مسروقه دستگیر شدند. این افراد مدعی شدند سیم‌کارت را از دو زن خریده‌اند و از مسروقه بودن آن اطلاعی نداشته‌اند.

کارآگاهان با پیگیری سرنخ‌های به‌دست‌آمده و ادامه تحقیقات، دو زن مظنون را در محدوده دروازه غار شناسایی و دستگیر کردند. به گفته پلیس، این دو نفر ابتدا اتهام سرقت را نپذیرفتند، اما پس از مواجهه با مستندات، به سرقت تلفن همراه شهروندان اعتراف کردند.

فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت بررسی‌های انجام‌شده تاکنون به شناسایی تعدادی از مالباختگان و پیوستن پرونده‌های مرتبط به پرونده متهمان منجر شده است.

به گفته وی، متهمان پس از تشکیل پرونده و صدور قرار تأمین قضایی روانه زندان شدند. تحقیقات برای شناسایی سایر مالباختگان و روشن شدن ابعاد دیگر پرونده ادامه دارد.