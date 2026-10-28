روستای سادات‌کوری شهرستان جوانرود، با توجه به استقبال کودکان و خانواده‌ها از فعالیت‌های کتاب‌محور و خدمات کتابخانه سیار «پیک دانایی»، به‌عنوان نخستین روستای دوستدار کتاب این شهرستان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،آیین معرفی روستای سادات‌کوری به‌عنوان نخستین روستای دوستدار کتاب شهرستان جوانرود،در دبستان روستای سادات‌کوری، شهرستان جوانرود برگزار شد.

روستای سادات‌کوری پیش از این در مسیر اصلی ارائه خدمات کتابخانه سیار «پیک دانایی» قرار نداشت؛ اما استقبال گسترده کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها از فعالیت‌های فرهنگی، زمینه حضور مستمر این کتابخانه در روستا را فراهم کرد.

قصه‌گویی خلاق، معرفی کتاب، نشست‌های کتابخوان و فعالیت‌های فرهنگی با مشارکت کودکان و نوجوانان، از جمله برنامه‌هایی است که با استقبال اهالی همراه شده و ارتباط مستمر میان کتابخانه سیار و جامعه محلی را شکل داده است.

هوشیار عبدالله‌زاده، فرماندار شهرستان جوانرود، نیز در این آیین با تبریک به مردم فرهنگ‌دوست سادات‌کوری، بر اهمیت ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، به‌ویژه در میان نسل جوان، تأکید کرد.

وی با اشاره به پیشینه فرهنگی و ادبی این روستا اظهار کرد: سادات‌کوری از ظرفیت ارزشمندی در حوزه فرهنگ، علم و ادب برخوردار است و حضور شاعران، ادیبان و عالمان نام‌آشنا در این منطقه، نشان‌دهنده جایگاه دانش و فرهنگ در میان مردم آن است.

فرماندار جوانرود، کتاب و کتابخانه را از ارکان اساسی رشد فکری و گسترش دانش در جامعه دانست و افزود: ترویج فرهنگ مطالعه نیازمند برنامه‌ریزی و همراهی دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی است و حمایت از کتابخانه‌ها می‌تواند زمینه بهره‌مندی بیشتر نسل جوان از ظرفیت‌های فرهنگی را فراهم کند.

محمدی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه، در این آیین با قدردانی از همراهی مردم و مسئولان شهرستان جوانرود، کتابخوانی را یکی از مسیر‌های مؤثر برای تقویت دانایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست و گفت: خانواده‌ها با قرار دادن کتاب در سبک زندگی خود می‌توانند زمینه شکل‌گیری عادت مطالعه در کودکان و نوجوانان را فراهم کنند.

وی با اشاره به گسترش استفاده نسل جوان از فضای مجازی افزود: در شرایطی که دسترسی به اطلاعات درست و نادرست افزایش یافته است، مطالعه می‌تواند به تقویت تمرکز، افزایش آگاهی و پرورش نسلی دانا کمک کند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه، حضور مستمر کتابخانه سیار «پیک دانایی» در سادات‌کوری را نمونه‌ای از تلاش برای گسترش عدالت فرهنگی و دسترسی آسان‌تر مردم به کتاب دانست و از همراهی کتابدار این مجموعه در ارتباط با کودکان و خانواده‌ها قدردانی کرد.

وی همچنین بر مشارکت مردم در تقویت منابع کتابخانه‌ای تأکید کرد و توسعه منابع کردی و تأمین آثار متناسب با نیاز جامعه محلی را از اولویت‌های فرهنگی منطقه اورامانات عنوان کرد.

در این آیین، سادات‌کوری به‌عنوان نخستین روستای دوستدار کتاب شهرستان جوانرود معرفی شد؛ روستایی که استقبال کودکان و خانواده‌ها از فعالیت‌های کتاب‌محور، زمینه استمرار خدمات کتابخانه سیار و شکل‌گیری ارتباطی پویا میان کتاب، کتابخانه و جامعه محلی را فراهم کرده است.