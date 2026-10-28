بر اساس نظرسنجی از صد‌ها اقتصاددان، تورم بالا در اقتصاد جهانی تا بخش قابل توجهی از سال آینده ادامه خواهد یافت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از خبرگزاری رویترز، بر اساس نظرسنجی رویترز از صد‌ها اقتصاددان، تورم بالا در اقتصاد جهانی تا بخش قابل توجهی از سال آینده ادامه خواهد یافت. اقتصاددانان اکنون بیش از پیش نگرانند که فشار‌های قیمتی، از افزایش هزینه‌های انرژی ناشی از درگیری در خاورمیانه فراتر رود و به وضعیتی تثبیت شده و ماندگار تبدیل شود.

از سال گذشته تاکنون بیش از یک تریلیون دلار در سراسر جهان در فناوری هوش مصنوعی سرمایه گذاری شده است. این سرمایه گذاری‌ها در شرایطی که فشار هزینه‌های زندگی خانوار‌ها را تحت فشار قرار داده و بر سیاست داخلی کشور‌ها تاثیر می‌گذارد، تاب آوری برخی اقتصاد‌ها را افزایش داده است.

بیشتر بانک‌های مرکزی تنها چند بار نرخ بهره را افزایش داده‌اند یا اصلاً افزایش نداده‌اند، اما در صورت گسترش فشار‌های تورمی، احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره وجود دارد. آشفتگی جهانی در بازار‌های اوراق قرضه در ماه‌های اخیر نیز با افزایش بازدهی اوراق، شرایط مالی را سخت‌تر کرده است.

قیمت نفت خام که از ۷ اکتبر تاکنون بالاتر از ۱۰۰ دلار در بشکه باقی مانده است، هفته گذشته به بیش از ۱۱۷ دلار در هر بشکه رسید که بالاترین سطح در شش ماه گذشته بود. قیمت نفت از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در حدود هشت ماه پیش، بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است.

حتی کارشناسانی که پیش بینی می‌کردند جنگ به سرعت پایان نیابد، اکنون به ویژه با توجه به تاب آوری رشد اقتصاد جهانی، بیش از پیش درباره بازگشت تورم ابراز نگرانی می‌کنند.

بیش از ۵۰۰ اقتصاددان که رویترز در این ماه در سراسر جهان از آنها نظرسنجی کرد، پیش بینی خود از تورم در سال ۲۰۲۷ را برای ۳۱ اقتصاد از مجموع ۵۰ اقتصاد مورد بررسی افزایش دادند. آنها همچنین پیش بینی خود را درباره رشد اقتصادی ۲۳ کشور افزایش دادند.

جَنِت هنری، اقتصاددان ارشد جهانی بانک اچ اس بی سی گفت: «من دوباره به شدت نگران تورم شده‌ام. هر چه وضعیت موجود در خاورمیانه بیشتر ادامه یابد و تشدید شود و دامنه فشار‌های قیمتی گسترده‌تر شود، احتمال اینکه با تورمی نه فقط بالاتر، بلکه پایدارتر رو به رو شویم، بیشتر خواهد شد.»

اقتصاددانان پیش بینی تورم سال ۲۰۲۷ را برای ۱۵ اقتصاد از مجموع ۲۱ اقتصاد پیشرفته مورد بررسی افزایش دادند.

این موضوع نشان می‌دهد نگرانی‌های تورمی رو به گسترش است و اقتصاد‌هایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد که معمولاً با فشار‌های قیمتی پایینی رو به رو هستند.

در مجموع، میانگین پیش بینی‌های تورم سال ۲۰۲۷ در سه نظرسنجی فصلی اخیر، برای انگلیس ۰.۷ واحد درصد، برای منطقه یورو ۰.۵ واحد درصد و برای آمریکا تاکنون تنها ۰.۲ واحد درصد افزایش یافته است. این رقم برای هند ۰.۴ واحد درصد و برای برزیل ۰.۵ واحد درصد افزایش داشته است.

اقتصاددان ارشد جهانی مورگان استنلی در یادداشتی نوشت: «قیمت‌های بالاتر انرژی همچنان در سراسر اقتصاد جهانی اثر می‌گذارند. اما فعالیت اقتصادی به لطف چرخه سرمایه گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی و فعالیت اقتصادی قوی‌تر از حد انتظار، همچنان تاب آور است. تصویر تورم با ظهور نشانه‌هایی از سرایت اثر افزایش قیمت انرژی به شاخص‌های اصلی تورم پیچیده‌تر شده است.»

تاثیر افزایش قیمت‌ها بر بودجه خانواده‌ها به کانون توجه در مبارزات سیاسی (انتخاباتی) کشور‌های مختلف جهان تبدیل شده است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد رأی دهندگان در آستانه انتخابات میاندوره‌ای آمریکا در ۳ نوامبر (۱۲ آبان) به شدت درگیر این مسائل هستند. انتخابات ریاست جمهوری برزیل نیز که لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا را برای چهارمین دوره غیرمتوالی به قدرت رساند، بر هزینه‌های زندگی متمرکز بود.

برخلاف دو نظرسنجی قبلی در ماه‌های آوریل و ژوئیه که تصویری از رشد ضعیف و تورم بالا ترسیم می‌کردند، تازه‌ترین پیش بینی‌ها بیشتر به سمت سناریویی متمایل است که در آن فشار‌های قیمتی با عملکرد اقتصادی قوی‌تر همراه است.

اقتصاددانان پیش بینی رشد اقتصاد جهانی را برای امسال و سال آینده را به ترتیب به ۳ و ۳.۲ درصد افزایش دادند. این پیش بینی‌ها در نظرسنجی ماه ژوئیه به ترتیب ۲.۹ و ۳.۱ درصد بود. با این حال، پیش بینی رشد سال ۲۰۲۷ همچنان کمتر از رقم ۳.۴ درصدی است که صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است.

پیش بینی می‌شود اقتصاد آمریکا که در سرمایه گذاری در بخش هوش مصنوعی پیشتاز است و این سرمایه گذاری اکنون به محرک اصلی رشد داخلی آن تبدیل شده، امسال ۲.۳ درصد و در سال ۲۰۲۷، ۲.۱ درصد رشد کند.