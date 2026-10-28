مدیر کل هواشناسی خوزستان از تداوم عبور موج‌های بارشی از استان تا روز سه‌شنبه هفته آینده (۱۲ آبان) و وقوع رگبار باران، رعد و برق و وزش باد‌های متوسط تا نسبتاً شدید در برخی مناطق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد تا روز سه‌شنبه هفته آینده، استان به تناوب تحت تأثیر عبور موج‌های بارشی قرار خواهد گرفت و فعالیت این موج‌ها سبب ابرناکی، رگبار باران و رعد و برق در اغلب مناطق استان، به‌ویژه مناطق مرتفع شمالی، شمال شرقی و شرقی خواهد شد.

وی افزود: همچنین وزش باد‌های متوسط تا نسبتاً شدید و احتمال برخاستن گرد و خاک موقتی و محلی در برخی مناطق استان، به‌ویژه مناطق غربی، جنوبی و مرکزی پیش‌بینی می‌شود.

سبزه زاری تصریح کرد: فردا شاهد کاهش دمای هوا بین ۲ تا ۵ درجه در استان خواهیم بود و از روز جمعه روند افزایش دما مورد انتظار است.

مدیر کل هواشناسی خوزستان می‌گوید: شمال خلیج فارس نیز در این مدت در برخی ساعات مواج و همراه با رگبار باران و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی؛ در شبانه‌روز گذشته، رامشیر با دمای ۳۷.۴ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و ایذه با دمای ۱۳ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان گزارش شدند و بیشینه دمای اهواز در ایستگاه فرودگاه به ۳۴.۶ و کمینه آن به ۱۹.۴ درجه سانتی‌گراد رسید.