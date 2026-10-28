مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان گفت:یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال برای تأمین و تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی در این استان هزینه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: با وجود شرایط جنگی و برخی محدودیت‌ها در تأمین منابع مالی، میزان تحقق برنامه شهرک‌سازی در نیمه نخست امسال ۵۰ درصد بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۱۰۰ درصدی عملکرد و بهره‌وری را نشان می‌دهد.

علیرضا راشکی افزود: ایجاد فاز عملیاتی به مساحت ۲۵ هکتار، زیرسازی و احداث راه دسترسی، احداث، اجرا و تکمیل شبکه برق، تکمیل شبکه گاز و اجرای شبکه توزیع آب در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، بخشی از فعالیت‌های این شرکت بوده است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای عملیات آسفالت در شهرک‌های صنعتی زاهدان، خاش و ایرانشهر، تکمیل شبکه برق در شهرک‌های صنعتی زاهدان و کنارک و نیز ناحیه صنعتی بمپور از دیگر فعالیت‌های شرکت شهرک‌های صنعتی استان در ۶ ماه نخست سال جاری است.

درسیستان و بلوچستان ۳۳ شهرک و ناحیه صنعتی فعال وجود دارد.