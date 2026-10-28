به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در آیین افتتاح شعبه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و امضای شش تفاهم نامه همکاری با اداره‌کل صمت استان، بر ضرورت حمایت ویژه از صنایع، اصناف و کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده و تقویت تأمین مالی بخش تولید تأکید کرد.

مهدی جمالی‌نژاد با اشاره به خسارت‌های واردشده به بخش‌های مختلف اقتصادی استان در جریان جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان افزود: پیامد‌های این شرایط تنها به واحد‌های صنعتی محدود نمی‌شود و اصناف، گردشگری و کسب‌وکار‌های خدماتی نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند؛ ازاین‌رو، حمایت هدفمند نظام بانکی برای جبران خسارت‌ها و احیای فعالیت‌های اقتصادی ضروری است.

وی خواستار توجه ویژه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به ظرفیت‌ها و نیاز‌های اقتصادی اصفهان شد و بر تقویت همکاری‌های بانکی برای حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

صادق کرمی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، نیز با تأکید بر ضرورت توسعه همکاری میان نظام بانکی و بخش تولید اظهار کرد: تفاهم‌نامه منعقدشده با بانک قرض‌الحسنه مهر ایران می‌تواند زمینه‌ساز حمایت مالی هدفمند از واحد‌های اقتصادی آسیب‌دیده و تسهیل بازگشت آنها به چرخه فعالیت باشد.

وی افزود: امید است در ادامه این همکاری، تفاهم‌نامه‌های تخصصی دیگری با تشکل‌های صنفی و بخش خصوصی، از جمله اتاق بازرگانی، منعقد شود تا امکان تأمین مالی متناسب با نیاز فعالان اقتصادی و حمایت مؤثرتر از تولید و اشتغال فراهم شود.

غلامرضا فتحعلی، مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، نیز با اشاره به چالش‌های فعالان اقتصادی ناشی از تورم و افزایش هزینه‌های تأمین مالی گفت: توسعه تسهیلات قرض‌الحسنه و ارائه خدمات بانکی با هزینه کمتر می‌تواند به کاهش هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی و تقویت توان رقابتی تولیدکنندگان کمک کند.

وی توسعه تأمین مالی کسب‌وکارها، تنوع‌بخشی به محصولات بانکی و گسترش بانکداری دیجیتال را از محور‌های برنامه راهبردی بانک برشمرد و اظهار امیدواری کرد با گسترش تعامل با فعالان اقتصادی استان اصفهان، زمینه حمایت بیشتر از تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری فراهم شود.

این تفاهم‌نامه با هدف توسعه همکاری‌های بانکی، تسهیل تأمین مالی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی استان، هم‌زمان با افتتاح شعبه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به امضا رسید.