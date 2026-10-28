به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، هادی رجائی‌نیا، در نشست توسعه اقتصادی شهرستان بام و صفی‌آباد که با حضور علی ثروتی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری و محسن مهدیان‌فر، سرپرست فرمانداری شهرستان برگزار شد، ظرفیت‌های اقتصادی منطقه و راهکار‌های توسعه فعالیت‌های تولیدی و جذب سرمایه‌گذاری را بررسی کرد.

رجائی‌نیا با اشاره به برخورداری شهرستان بام و صفی‌آباد از دو اقلیم متفاوت، این ویژگی را زمینه‌ای برای توسعه فعالیت‌های متنوع اقتصادی دانست و بر بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های موجود در حوزه گیاهان دارویی، دامداری و گردشگری تأکید کرد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت شناسایی دقیق ظرفیت‌ها بر اساس واقعیت‌های میدانی، تمرکز بر توسعه زنجیره ارزش پسته و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری را از محور‌های مهم توسعه اقتصادی شهرستان عنوان کرد.

در ادامه این نشست، محسن مهدیان‌فر، سرپرست فرمانداری شهرستان بام و صفی‌آباد، با اعلام آمادگی شهرستان برای جذب سرمایه‌گذار و پیگیری رفع موانع اجرایی، خواستار اعلام طرح‌های اولویت‌دار از سوی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به فرمانداری شد.

بر اساس مباحث مطرح‌شده در این نشست، شناسایی موانع پیش‌روی طرح‌های اقتصادی، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی، از محور‌های پیگیری برای تسهیل سرمایه‌گذاری و تقویت تولید در شهرستان بام و صفی‌آباد خواهد بود.