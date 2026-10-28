به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ محبوب افراسیاب، در دیدار با مدیرعامل و هئیت مدیره شرکت پارس سوئیچ زنجان گفت: دستگاه قضایی مصمم است کلیه اقدامات و پیگیری‌های لازم را در جهت حمایت قضایی از تولید و تلاش برای رفع موانع تولید بکار گیرد و این کار را یک وظیفه برای خود می‌داند.

رییس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان با اشاره به اینکه بیشتر شرکت‌ها برای اجرای ادامه فعالیت با مشکلاتی جمله تأمین ارز برای تهیه مواد اولیه دارند افزود: دستگاه‌های حاکمیتی برای حمایت از تولید و اشتغالزایی با جدیت اهتمام داشته باشند تا چرخه تولید با مشکل مواجه نشود.

وی با اشاره به اینکه تسهیل گری و تسریع در ارائه خدمات و رفع موانع وتولید در ابعاد مختلف در پایداری تولید و رونق اقتصادی کشور اثر گذار است افزود:جذب سرمایه گذار با فراهم کردن بستر‌ها و مساعدت در ادامه فعالیت و توسعه واحد‌های تولیدی بسیار حائز اهمیت است.

افراسیاب تاکید کرد:دادگستری استان در کنار انجام رسالت اصلی خود یعنی دادرسی برای حل مشکلات واحد‌های صنعتی و حمایت از سرمایه گذار اهتمام دارد.