وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه تحریم‌های هوایی تأثیر چندانی بر روند گردشگری کشور نداشته است، از سفر گردشگران خارجی به ایران در هفته‌های اخیر خبر داد و گفت اقدامات لازم برای بازگشت به شرایط عادی در جریان است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سید رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در حاشیه نشست هیئت دولت با اشاره به وضعیت گردشگری کشور پس از اعمال تحریم‌های هوایی گفت: این تحریم‌ها تأثیر چندانی بر روند گردشگری نداشته و در همین هفته‌های اخیر نیز شاهد ورود گردشگران خارجی به کشور بوده‌ایم.