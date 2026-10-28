به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار حسن شاهوارپور امروز در نشست هماهنگی اردو‌های راهیان نور خوزستان اظهار کرد: امسال سهمیه پیش‌بینی‌شده برای استان ۱۰۰ هزار نفر است که شامل ۴۰ هزار دانش‌آموز، ۱۵ هزار دانشجو، ۳۰ هزار نفر از محلات و ۱۵ هزار نفر از اقشار مختلف می‌شود.

وی افزود: این استان به برکت خون هزاران شهید، یکی از کانون‌های اصلی بازدید زائران مناطق عملیاتی دفاع مقدس است و هر ساله زائرانی از سراسر کشور برای بازدید از یادمان‌های شهدا و آشنایی با حماسه‌های دوران جنگ تحمیلی به خوزستان سفر می‌کنند.

سردار شاهوارپور با اشاره به جایگاه تاریخی و معنوی مناطق عملیاتی خوزستان تصریح کرد: مناطقی همچون خرمشهر، آبادان، هویزه، دشت آزادگان، شوش و اروندکنار یادآور ایثارگری‌ها و مقاومت رزمندگان در دوران دفاع مقدس هستند و باید با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده در این مناطق فراهم شود.

وی فضاسازی فرهنگی در ورودی‌های استان و شهرها، توسعه فعالیت‌های رسانه‌ای و بهبود امکانات یادمان‌های دفاع مقدس را از اولویت‌های این برنامه برشمرد و گفت: پیام راهیان نور و فرهنگ زیارت شهدا باید از مبادی ورودی استان از جمله مسیر‌های اندیمشک، ایذه و بهبهان، به زائران منتقل شود.

فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان ادامه داد: همچنین صداوسیما، رسانه‌های محلی و فعالان فضای مجازی باید با پوشش مناسب این رویداد، در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی خوزستان مشارکت کنند.

بر اساس این گزارش، همه ساله در نیمه دوم سال، کاروان‌های راهیان نور برای زیارت قبور شهدا و بازدید از یادمان‌های شهدا، به خوزستان سفر می‌کنند.